Нарушителям масочного режима в красноярских электричках грозит штраф

Красноярские железнодорожники, представители Красноярского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Сибирского ЛУ МВД России провели совместный рейд в электропоездах и напомнили пассажирами о необходимости соблюдения масочного режима.

Для проверки были выбраны наиболее востребованные пассажирами внутригородские и пригородные направления.

Рейд стартовал в утреннее время на вокзале станции Красноярск – в период стоянки городской электрички перед её отправлением, а затем продолжился в пути до станции Бугач.

Далее его участники проинспектировали электропоезд, прибывающий в краевой центр со станции Чернореченская.

С пассажирами, которые игнорировали санитарно-гигиенические правила и требования эпидемической безопасности, провели разъяснительные беседы. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора и транспортные полицейские предупредили нарушителей, что в случае отказа надеть маску им грозит штраф.

Отметим, что в настоящее время рейды по соблюдению масочного режима регулярно проходят в городских и пригородных электричках КрасЖД. Красноярцы, ежедневно пользующиеся ими, в подавляющем большинстве с ответственностью и пониманием относятся к требованию использовать индивидуальные средства защиты.

Добавим, для защиты пассажиров холдингом «РЖД» реализован комплекс противоэпидемических мер. В том числе, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится регулярная уборка и дезинфекция вагонов электропоездов.

Красноярская железная дорога призывает пассажиров беречь своё здоровье и здоровье окружающих и неукоснительно соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД