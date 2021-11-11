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Жители Красноярского края могут обменять книги на семена деревьев хвойных пород

Главная Общество
Красноярск
15:49 11 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, лес, акция, экология, посадка
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Акция «Книжная ель» стала уже традиционной. Жители могут обменять книги на семена деревьев хвойных пород и вырастить дерево, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

За каждые две книги в хорошем состоянии организаторы вручат участникам упаковку семян хвойных деревьев и подробную инструкцию о том, как их посеять. В планах обменять более 300 тысяч семян ели, сосны и лиственницы. В финале из собранных книг сформируют книжную ель — символ Нового года. потом книги передадут в районные библиотеки и в Красноярское краевое отделение Российского детского фонда. Из детского фонда их передадут семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В рамках акции также объявлен сбор макулатуры, победителями которого станут те, кто сдаст её больше всех. Вырученные от сдачи макулатуры деньги организаторы направят в фонд помощи детям «Подари жизнь».

— Каждый день из офисов и домов выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага может использоваться многократно, что спасет тысячи деревьев. Радует, что акция «Книжная ель» проводится восьмой год и стала доброй традицией. Многие жители уже высадили семена и ухаживают за саженцами, — рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Обменять книги на семена можно по адресу: ул. Академгородок, 50А, корпус 2 (в будние дни с 8 до 17 часов). На днях дополнительные пункты откроются в Дивногорске и лесничествах Красноярского края.

Акция «Книжная ель» будет длиться до 10 декабря включительно.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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