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Житель Красноярска за отказ снять тонировку проведёт три дня в спецприёмнике

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Красноярск
15:20 11 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, арест, штрафы, гибдд, автомобиль
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10 ноября в Центральном районе инспекторы ДПС остановили автомобиль с тёмными стёклами. Оказалось, светопропускание передних и лобового стёкол менее 70 %. 33-летний мужчина уже привлекался к ответственности за такое же правонарушение. Тогда ему было выдано письменное требование о снятии тонировки. Автолюбитель проигнорировал требование и продолжил езду с тонировкой.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, в отношении водителя составили административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд назначил мужчине 3 суток административного ареста.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за тонировку придётся заплатить административный штраф 500 рублей, также водителю выдаётся письменное требование о прекращении правонарушения. За невыполнение предусмотрен штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф

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