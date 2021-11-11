Житель Красноярска за отказ снять тонировку проведёт три дня в спецприёмнике

10 ноября в Центральном районе инспекторы ДПС остановили автомобиль с тёмными стёклами. Оказалось, светопропускание передних и лобового стёкол менее 70 %. 33-летний мужчина уже привлекался к ответственности за такое же правонарушение. Тогда ему было выдано письменное требование о снятии тонировки. Автолюбитель проигнорировал требование и продолжил езду с тонировкой.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, в отношении водителя составили административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд назначил мужчине 3 суток административного ареста.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за тонировку придётся заплатить административный штраф 500 рублей, также водителю выдаётся письменное требование о прекращении правонарушения. За невыполнение предусмотрен штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф