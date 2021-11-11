В Красноярском крае умерли от коронавируса шесть беременных женщин

В 2021 году от коронавируса скончалось шесть беременных женщин. Об этом рассказал в телеэфире канала «Енисей» главный врач перинатального центра Вадим Янин.

«К сожалению, спасти их общими усилиями не удалось», — рассказал Вадим Янин.

Он отметил, что здоровье рожениц находится под особым контролем специалистов. Для предотвращения смерти используются все возможные средства, а каждый отдельный случай анализируется.

К слову, «Спутник V» разрешена для беременных, которые находятся в группе риска тяжелого течения ковида – с 22 недель беременности.

Фото: Енисей