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В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8

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Красноярск
13:55 11 Ноября 2021
красноярск, вертолет
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В Красноярском крае Ми-8 совершил аварийную посадку

В МЧС сообщают, что инцидент произошёл в Туруханском районе, на расстоянии около 2км от Светлогорска. Это заказной рейс Валек-Игарка с тремя членами экипажа, все живы. К месту жесткой посадки отправились экстренные службы.

Напомним, что 19 октября на севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в 12 км западнее села Караул. На борту находилось 11 человек — 8 пассажиров и 3 члена экипажа. В МЧС уточнили, что причиной посадки стало срабатывание сигнализации «пожар в двигателе».

Фото: © Сергей Карпухин / РИА Новости

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