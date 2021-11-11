В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8

В Красноярском крае Ми-8 совершил аварийную посадку

В МЧС сообщают, что инцидент произошёл в Туруханском районе, на расстоянии около 2км от Светлогорска. Это заказной рейс Валек-Игарка с тремя членами экипажа, все живы. К месту жесткой посадки отправились экстренные службы.

Напомним, что 19 октября на севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в 12 км западнее села Караул. На борту находилось 11 человек — 8 пассажиров и 3 члена экипажа. В МЧС уточнили, что причиной посадки стало срабатывание сигнализации «пожар в двигателе».

Фото: © Сергей Карпухин / РИА Новости