В «Роевом Ручье» показал подросших выдрят

Два малыша родились у пары выдр в начале июля. Через неделю выдра по кличке Ассоль начала время от времени выводить своих малышей из домика и знакомить с территорией. А через неделю посетили могли наблюдать, как мама-выдра обучает своих детей плаванию.

Сейчас малыши подросли и стали размером с маму. Отличить их от взрослых можно лишь по шкодливому характеру. Они любят куда-нибудь залезть, поваляться в луже, забраться в трубу или большую кастрюлю. Мама при этом бегает от одного подростка к другому и пытается отмыть их и накормить, сообщили в официальной группе «ВКонтакте» «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Отметим, важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей. Обыкновенная или речная выдра занесена в Красную книгу мира, а один из подвидов — кавказская выдра, занесена в Красную книгу России.

Фото: vk.com/roevzoo