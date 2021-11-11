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Красноярцам с медотводом полностью закроют доступ в общественные места

Главная Общество
Красноярск
13:45 11 Ноября 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия
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Людям, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, посещать общественные места нельзя. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Красноярского края  Дмитрий Горяев.

Так, с 15 ноября посещать ТРЦ, рестораны и кафе, театры и кино, музеи и библиотеки, спортивные объекты, включая бассейны, салоны красоты, гостиницы и многое другое без сертификата о прививке будет нельзя. 

Глава Роспотребнадзора уточнил, что жители с медотводом находятся в группе риска тяжёлого течения ковида, поскольку не защищены перед инфекцией, – поэтому им нельзя заходить в места скопления людей. Кроме этого, сотрудники без прививок не смогут посещать рабочие места.

«Все работники и сотрудники, включая охрану, а также те, кто осуществляет контроль на входе в здания, должны иметь соответствующий QR-код и при его отсутствии не допускаться на рабочее место», – говорится в сообщении.

Вход в места массового скопления людей возможен только по документам, которые перечислены в указе губернатора Красноярского края:

  • действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию;
  • оригинал самого сертификата о прививках на бумажном носителе, содержащего аналогичные сведения;
  • оригинал бумажной справки, подтверждающей прохождение курса вакцинации против инфекции, полученной в медицинской организации;
  • действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с выздоров­ления прошло не более шести месяцев) или оригинал справки на бумажном носителе, содержащий аналогичные сведения.
  • QR-код может быть предоставлен на асболютно любом носителе (экран смартфона, распечатанная бумажка), главное – чтобы изображение было без проблем доступно для сканирования и проверки.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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