Красноярцам с медотводом полностью закроют доступ в общественные места

Людям, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, посещать общественные места нельзя. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

Так, с 15 ноября посещать ТРЦ, рестораны и кафе, театры и кино, музеи и библиотеки, спортивные объекты, включая бассейны, салоны красоты, гостиницы и многое другое без сертификата о прививке будет нельзя.



Глава Роспотребнадзора уточнил, что жители с медотводом находятся в группе риска тяжёлого течения ковида, поскольку не защищены перед инфекцией, – поэтому им нельзя заходить в места скопления людей. Кроме этого, сотрудники без прививок не смогут посещать рабочие места.

«Все работники и сотрудники, включая охрану, а также те, кто осуществляет контроль на входе в здания, должны иметь соответствующий QR-код и при его отсутствии не допускаться на рабочее место», – говорится в сообщении.

Вход в места массового скопления людей возможен только по документам, которые перечислены в указе губернатора Красноярского края:

действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию;

оригинал самого сертификата о прививках на бумажном носителе, содержащего аналогичные сведения;

оригинал бумажной справки, подтверждающей прохождение курса вакцинации против инфекции, полученной в медицинской организации;

действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с выздоров­ления прошло не более шести месяцев) или оригинал справки на бумажном носителе, содержащий аналогичные сведения.

QR-код может быть предоставлен на асболютно любом носителе (экран смартфона, распечатанная бумажка), главное – чтобы изображение было без проблем доступно для сканирования и проверки.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид