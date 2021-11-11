Красноярцам с медотводом полностью закроют доступ в общественные места

Людям, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, посещать общественные места нельзя. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.
Так, с 15 ноября посещать ТРЦ, рестораны и кафе, театры и кино, музеи и библиотеки, спортивные объекты, включая бассейны, салоны красоты, гостиницы и многое другое без сертификата о прививке будет нельзя.
Глава Роспотребнадзора уточнил, что жители с медотводом находятся в группе риска тяжёлого течения ковида, поскольку не защищены перед инфекцией, – поэтому им нельзя заходить в места скопления людей. Кроме этого, сотрудники без прививок не смогут посещать рабочие места.
«Все работники и сотрудники, включая охрану, а также те, кто осуществляет контроль на входе в здания, должны иметь соответствующий QR-код и при его отсутствии не допускаться на рабочее место», – говорится в сообщении.
Вход в места массового скопления людей возможен только по документам, которые перечислены в указе губернатора Красноярского края:
- действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию;
- оригинал самого сертификата о прививках на бумажном носителе, содержащего аналогичные сведения;
- оригинал бумажной справки, подтверждающей прохождение курса вакцинации против инфекции, полученной в медицинской организации;
- действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с выздоровления прошло не более шести месяцев) или оригинал справки на бумажном носителе, содержащий аналогичные сведения.
- QR-код может быть предоставлен на асболютно любом носителе (экран смартфона, распечатанная бумажка), главное – чтобы изображение было без проблем доступно для сканирования и проверки.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид