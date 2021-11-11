Удобное расписание и современный уровень комфорта привлекли новых пассажиров на Дивногорское направление

С начала года электропоездами, курсирующими из Красноярска в Дивногорск, воспользовались 335 тысяч пассажиров, что на 38% превышает пассажиропоток прошлого года и на 31% - допандемийного 2019 года.

Это максимальный рост пассажиропотока среди всех городских и пригородных направлений Красноярской железной дороги.

В компании «Краспригород» рост пассажиропотока связывают с высоким уровнем комфорта для пассажиров и существенным увеличением количества рейсов на данном маршруте в 2021 году.

Так, с октября на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск увеличена частота курсирования дневных электропоездов. Теперь по будням пассажиры могут воспользоваться двумя дополнительными маршрутами, которые ранее курсировали только в выходные дни.

В августе назначены дополнительно по субботам и воскресеньям 6 поездов, позволяющие жителям Красноярска выезжать на отдых в Дивногорск, посещать Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в д. Овсянка и другие региональные достопримечательности.

В общей сложности, в настоящее время на направлении курсирует 15 электропоездов по будням и 12 – по выходным дням. График движения поездов сформирован с учетом маятниковой трудовой миграции внутри Красноярской агломерации, а также туристического потенциала Дивногорской ветки.

Количество маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края.

Комфорт пассажиров обеспечивается благодаря системам климат-контроля и обеззараживания воздуха, которыми оснащены современные электропоезда новых модификаций. Как и на всех городских и пригородных маршрутах КрасЖД, на Дивногорском направлении действует безналичный расчет.

Кроме того, отметим, что данный вид общественного транспорта отличает высокий уровень безопасности, независимо от погодных условий.

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Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».



Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД