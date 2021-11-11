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Александр Усс обсудил с депутатами развитие Красноярского края

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Красноярск
13:20 11 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, развитие
Фотография © admkrsk.ru
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Губернатор Александр Усс обсудил с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации Красноярского края актуальные для региона вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

При участии депутатов и сенаторов в предыдущие годы удалось добиться федеральной поддержки для реализации важных задач — закладки двух речных судов, ускоренного начала строительства Высокогорского автодорожного моста, реконструкции рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярска, выделения средств на строительство зданий для Красноярского театра имени Пушкина и поликлиники в микрорайоне Покровский и др., отметил Александр Усс.

— Мы с вами ответственны за судьбу и развитие региона. Красноярский край — один из лидеров по основным социально-экономическим показателям, но в то же время — это огромная территория с багажом проблем, которые копились десятилетиями. Их нужно решать совместно, привлекая федерацию. Нужно активнее отстаивать интересы региона и выходить с законодательными инициативами, они обеспечат сбалансированность бюджета и финансовую устойчивость Красноярского края. Мы рассчитываем на ваш мощный лоббирующий сибирский потенциал, — сказал глава региона.

Краевой власти, парламентариям и сенаторам предстоит приложить совместные усилия для дальнейшего продвижения значимых тем, в частности строительство многопрофильной детской больницы в Красноярске, продолжения реконструкции красноярского онкологического диспансера, строительство двух дорог Канск – Абан – Богучаны и Богучаны – Кодинск, подготовка к празднованию 400-летия города Красноярска.

Также для выполнения поручений президента РФ о завершении строительства железнодорожной линии Карабула-Ярки и прокладке железнодорожной ветки из аэропорта в город Красноярск в интересах региона привлечь федеральные ресурсы. Железнодорожная ветка из аэропорта создаст не только удобство для пассажиров, но и предпосылки для развития международного авиаузла и создание возле него свободной экономической зоны.

Особое внимание губернатор Красноярского края попросил уделить законодательным инициативам, они помогут решить вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам. Это острая проблема всех регионов, справиться с ней без федеральной поддержки в сжатые сроки просто невозможно.

Также Александр Усс подчеркнул, что предстоит большая работа с федеральными органами власти по реализации постановления Совфеда о социально-экономическом развитии Норильска и заключённого четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством РФ, Красноярским краем, городом Норильском и ГМК «Норникель». Сейчас разработан план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, нацеленным на реновацию жилищного фонда.

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