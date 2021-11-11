11 ноября
Красноярск
погода +3 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске будут судить мужчину за похищение людей

Главная Общество
Красноярск
13:00 11 Ноября 2021
происшествия, норильск, общество, люди, кража, суд, розыск
версия для печати Ico_print

В 2005 году между обвиняемым, который занимался организацией игорной деятельности в Норильске и других населённых пунктах Норильского промышленного района, и его двумя бывшими партнёрами по бизнесу произошли разногласия.

Для того, чтобы узнать, где находятся сокрытые ими игровые автоматы, обвиняемый привлёк четырёх своих знакомых для похищения конкурентов. Мужчина назначил конкурентам встречу. Дождавшись, когда они войдут в помещение, направил туда соучастников. Они, применив насилие, захватили конкурентов, посадили в автомобиль, перевезли в гаражи. Неделю они удерживали потерпевших, причиняя телесные повреждения и лишая еды и питья. Обвиняемый сопровождал и руководил преступлением, организовывал подготовку помещений и транспорта.

Преступную деятельность участников группы пресекли, но организатор скрылся и с 2005 года находился в федеральном розыске. В марте его задержали в Московской области и доставили в Норильск, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения двух лиц).

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Соучастники же в 2006 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Сухобузимском районе браконьер незаконно добыл косулю, занесённую в Красную книгу региона

В Сухобузимском районе браконьер незаконно добыл косулю, занесённую в Красную книгу региона

11 Ноября 2021 г.
Суд назначил мужчине 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка
Новости Красноярска: Жители Красноярского края могут обменять книги на семена деревьев хвойных пород

Жители Красноярского края могут обменять книги на семена деревьев хвойных пород

11 Ноября 2021 г.
Акция продлится до 10 декабря включительно
Новости Красноярска: Нарушителям масочного режима в красноярских электричках грозит штраф

Нарушителям масочного режима в красноярских электричках грозит штраф

11 Ноября 2021 г.
Был проведен рейд в электропоездах
Новости Красноярска: Сотрудники РУСАЛа получат финансовую поддержку компании на реализацию волонтёрских проектов

Сотрудники РУСАЛа получат финансовую поддержку компании на реализацию волонтёрских проектов

11 Ноября 2021 г.
РУСАЛ объявляет корпоративный конкурс волонтерских проектов
Новости Красноярска: Житель Красноярска за отказ снять тонировку проведёт три дня в спецприёмнике

Житель Красноярска за отказ снять тонировку проведёт три дня в спецприёмнике

11 Ноября 2021 г.
Светопропускание передних и лобового стёкол автолюбителя менее 70 %
Новости Красноярска: В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8

В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8

11 Ноября 2021 г.
На борту было 3 человека
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru