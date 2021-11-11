В Норильске будут судить мужчину за похищение людей

В 2005 году между обвиняемым, который занимался организацией игорной деятельности в Норильске и других населённых пунктах Норильского промышленного района, и его двумя бывшими партнёрами по бизнесу произошли разногласия.

Для того, чтобы узнать, где находятся сокрытые ими игровые автоматы, обвиняемый привлёк четырёх своих знакомых для похищения конкурентов. Мужчина назначил конкурентам встречу. Дождавшись, когда они войдут в помещение, направил туда соучастников. Они, применив насилие, захватили конкурентов, посадили в автомобиль, перевезли в гаражи. Неделю они удерживали потерпевших, причиняя телесные повреждения и лишая еды и питья. Обвиняемый сопровождал и руководил преступлением, организовывал подготовку помещений и транспорта.

Преступную деятельность участников группы пресекли, но организатор скрылся и с 2005 года находился в федеральном розыске. В марте его задержали в Московской области и доставили в Норильск, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения двух лиц).

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Соучастники же в 2006 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости