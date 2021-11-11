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В Иланском районе благодаря прокуратуре снесли аварийные дома

Главная Общество
Красноярск
12:25 11 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, прокуратура, жилье
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Прокуратура установила, что на территории города признаны аварийными и расселены два многоквартирных дома. Вопреки требованиям закона, администрацией меры, препятствующие доступу людей в аварийные дома, а также по их сносу и утилизации строительного мусора, не принимаются.

Прокурор Иланского района внёс представление в муниципалитет. В результате аварийные дома снесли, а строительный мусор утилизировали.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Напомним также, что по результатам проверки о нарушении жилищных прав сироты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В июне 2019 года должностные лица ачинской администрации, зная о непригодности для жилья многоквартирного дома, предоставили жительнице Ачинска, которая входит в категорию лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру несоответствующую требованиям. Там нет отопления, подвал затоплен грунтовыми водами, на стенах - плесень. С сиротой проживает её 10-месячная дочь, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Павел Гирин / РИА Новости

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