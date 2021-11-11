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Сотрудники ДПС Красноярска во время обеденного перерыва погуляли с собаками из приюта и угостили их лакомством

Главная Общество
Красноярск
12:08 11 Ноября 2021
общество, красноярск, гибдд, мвд, животные, общение
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В День сотрудника органов внутренних дел экипаж полка ДПС решил провести обеденный перерыв с жителями приюта для собак. Инспекторы Андрей Дробышев и Александр Малышев посетили приют для хаски и северных ездовых собак. Хаски — порода с непростым характером. Этих собак необходимо социализировать. Они нуждаются в продолжительных прогулках. Бывает, что хозяева, не справляются и отдают животных в приют.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники ДПС угостили собачек специальным лакомством и погуляли с ними, ведь животным так не хватает общения. Автоинспекторы считают, если ежедневно совершать даже небольшие добросердечные поступки, в мире станет больше тепла и искренности.

Фото: 24.мвд.рф

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