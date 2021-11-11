Сотрудники ДПС Красноярска во время обеденного перерыва погуляли с собаками из приюта и угостили их лакомством

В День сотрудника органов внутренних дел экипаж полка ДПС решил провести обеденный перерыв с жителями приюта для собак. Инспекторы Андрей Дробышев и Александр Малышев посетили приют для хаски и северных ездовых собак. Хаски — порода с непростым характером. Этих собак необходимо социализировать. Они нуждаются в продолжительных прогулках. Бывает, что хозяева, не справляются и отдают животных в приют.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники ДПС угостили собачек специальным лакомством и погуляли с ними, ведь животным так не хватает общения. Автоинспекторы считают, если ежедневно совершать даже небольшие добросердечные поступки, в мире станет больше тепла и искренности.

Фото: 24.мвд.рф