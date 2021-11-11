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В Красноярске из канализации достали 200-килограммовое нечто

Главная Общество
Красноярск
12:45 11 Ноября 2021
красноярск, мусор
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Из канализации на улице Маерчака достали 200-килограммовый ком мусора. По словам специалистов, «нечто» состоит отходов, которые смывают жители окрестных домов в унитазы. Из-за пробки, нечистоты могли затопить проезжую часть, сообщают gornovosti.ru

В красноярском водоканале ещё раз напомнили красноярцам, что нельзя использовать санузел не по назначению.

«Категорически запрещено бросать: остатки еды, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки и другие нетканые материалы, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода», — отметили в компании.

Заявки на устранение засоров в уличных сетях канализации принимаются круглосуточно по телефону 22-678-00.

Фото: красноярский водоканал

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