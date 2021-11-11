Красноярец украл телефон у сотрудника риэлторской фирмы, чтобы компенсировать расходы за услугу подбора жилья

В августе один из клиентов риэлторской фирмы похитил у сотрудника сотовый телефон, стоимость которого 7 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 22-летний житель Красноярска. Похищенный телефон был возвращён владельцу.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено, что мужчина обратился в риэлторскую фирму с просьбой подобрать жильё. За услугу он заплатил 4 тысячи рублей. Из предложенных вариантов ему ничего не подошло. Спустя несколько дней он пришёл в офис и начал требовать вернуть денежные средства, но получил отказ. Чтобы компенсировать расходы, мужчина схватил со стола мобильный телефон риэлтора и скрылся.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство» с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости