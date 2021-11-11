Неизвестный пожертвовал 75 млн рублей для ребенка с СМА из Лесосибирска

Больному СМА ребёнку из Лесосибирска собрали на лечение 150 миллионов рублей. Самую большую сумму перевёл неизвестный меценат – 75 миллионов рублей, пишут gornovosti.ru.
Вечером 10 ноября мама мальчика сообщила в своих соцсетях, что сбор денег на препарат закрыт.
— Господи, я не знаю, как передать моё состояние сейчас! Столько эмоций!!! Я хочу крикнуть вместе с вами — Ураааааа! Наш сбор закрыт! Закрыт!!! — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены). — Пишу это и до сих пор не верю! Состояние на грани некой истерики: и радость, и слезы, и смех! Как же я давно не плакала от радости!
Сбор денег на укол «Золгенсма» стартовал 23-го марта. После укола болезнь может перестать прогрессировать, но ребенку предстоит пройти реабилитацию.
Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости