Неизвестный пожертвовал 75 млн рублей для ребенка с СМА из Лесосибирска

Больному СМА ребёнку из Лесосибирска собрали на лечение 150 миллионов рублей. Самую большую сумму перевёл неизвестный меценат – 75 миллионов рублей, пишут gornovosti.ru.

Вечером 10 ноября мама мальчика сообщила в своих соцсетях, что сбор денег на препарат закрыт.

— Господи, я не знаю, как передать моё состояние сейчас! Столько эмоций!!! Я хочу крикнуть вместе с вами — Ураааааа! Наш сбор закрыт! Закрыт!!! — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены). — Пишу это и до сих пор не верю! Состояние на грани некой истерики: и радость, и слезы, и смех! Как же я давно не плакала от радости!