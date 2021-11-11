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Неизвестный пожертвовал 75 млн рублей для ребенка с СМА из Лесосибирска

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Красноярск
11:12 11 Ноября 2021
красноярск, болезнь, благотворительность
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Больному СМА ребёнку из Лесосибирска собрали на лечение 150 миллионов рублей. Самую большую сумму перевёл неизвестный меценат – 75 миллионов рублей, пишут gornovosti.ru.

Вечером 10 ноября мама мальчика сообщила в своих соцсетях, что сбор денег на препарат закрыт.

— Господи, я не знаю, как передать моё состояние сейчас! Столько эмоций!!! Я хочу крикнуть вместе с вами — Ураааааа! Наш сбор закрыт! Закрыт!!! — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены). — Пишу это и до сих пор не верю! Состояние на грани некой истерики: и радость, и слезы, и смех! Как же я давно не плакала от радости!

Сбор денег на укол  «Золгенсма» стартовал 23-го марта. После укола болезнь может перестать прогрессировать, но ребенку предстоит пройти реабилитацию.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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