В Сухобузимском районе проложили новый водопровод

В пос. Мингуль Сухобузимского района завершили строительство водопровода длиною 600 метров — это часть водозаборного комплекса, который строят по программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, специалисты помимо водопровода установили шесть железобетонных колодцев. На данный момент работники асфальтируют площадку, монтируют уличное освещение.

Комплекс будет состоять из водозабора, водонапорной башни и водопровода, что позволит обеспечить питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 461 жителя. На возведение объекта направят 72,3 млн рублей. В планах завершить строительство до конца этого года.

— Проложена вся необходимая протяжённость водопроводной сети, она соединит строящуюся водозаборную скважину с будущими внутрипоселковыми сетями. По краевой программе мы выполнили их проектирование. Скоро и этот проект будет заявлен на финансирование в рамках нацпроекта. У жителей появится качественная питьевая вода из системы централизованного водоснабжения, которую сейчас доставляют с других территорий района, — рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости