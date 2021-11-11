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С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

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Красноярск
11:03 11 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, пенсионеры, дом, вакцинация, ограничения
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Внесены изменения в указы губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 15 ноября в регионе вводят режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса. Покидать место жительства они смогут в случаях особой необходимости.

В течение четырёх недель работников старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительство утвердит список хронических заболеваний, которые будут являться основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.

Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19 с соблюдением требований действующего законодательства.

Напомним, что также с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ограничения будут действовать и при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения (индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, загрузка объектов не должна превышать 50 % от общей пропускной способности).

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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