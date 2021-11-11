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12 ноября на площади Мира откроется каток с искусственным льдом

Главная Общество
Красноярск
10:45 11 Ноября 2021
красноярск, новый год, общество, каток, открытие, площадь
Фотография © Александр Жуковец
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12 ноября в 18.00 на площади Мира стартует проект «Зима на Стрелке». Наполнение площади праздничными элементами и объектами будет идти поэтапно. На самом старте откроется первый в городе каток с искусственным льдом. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Специалисты «Красгорпарка» завершают обустройство катка. Рядом с ним уже оборудован обогреваемый шатёр, где внутри будет располагаться сервисная зона, зона отдыха и прокат коньков. Прокатные коньки будут храниться на стойках, оборудованных системой сушки и обеззараживания.

Кататься на коньках можно будет четыре месяца, то есть до середины марта.

Напомним, каток будет работать по 1,5 часа, в перерывах — дезинфекция поверхностей. Купить билеты можно через кассы и онлайн через сайт «Красгорпарка». Допуск будет производиться через турникеты, к которым нужно приложить купленный билет.

Также будет организована и сценическая площадка. С понедельника по четверг будет звучать фоновая музыка, а в пятницу и выходные жители смогут увидеть выступления музыкальных коллективов до 21:00.

— Надеюсь, что проект понравится горожанам не меньше, чем летний формат «В центре Мира». Мы стараемся его максимально продумать, — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

На площади Мира будут работать зоны общественного питания, магазин сувенирной продукции. Всё оформят световыми украшениями и иллюминациями. Ближе к Новому году откроются тематические фотозоны, возведут арт-объекты и ледовый городок.

Всю информацию о проекте «Зима на Стрелке» будут публиковать в социальных сетях и на сайтах администрации города и «Красгорпарка». Жители могут присылать свои пожелания и замечания по работе проекта на krasgorpark@mail.ru, а также в аккаунт «Красгорпарка» в Instagram @krasgorpark.

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