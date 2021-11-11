Следственный комитет проверит красноярскую клинику, где после пластической операции умерла жительница Новосибирска

1 ноября в одной из клиник пластической хирургии Центрального района, по заключённому договору об оказании медицинских услуг 47-летней жительнице Новосибирска провели хирургическую операцию. На следующие сутки женщина скончалась. По предварительным данным смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти и дана комплексная оценка деятельности врачей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация.

Фото: krk.sledcom.ru