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Следственный комитет проверит красноярскую клинику, где после пластической операции умерла жительница Новосибирска

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Красноярск
10:30 11 Ноября 2021
проверка, общество, происшествия, красноярск, новосибирск, смерть, операция
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1 ноября в одной из клиник пластической хирургии Центрального района, по заключённому договору об оказании медицинских услуг 47-летней жительнице Новосибирска провели хирургическую операцию. На следующие сутки женщина скончалась. По предварительным данным смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей. 

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти и дана комплексная оценка деятельности врачей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация.

Фото: krk.sledcom.ru

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