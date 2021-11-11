Особенную награду во Всероссийском конкурсе в сфере корпоративного волонтёрства получил «Норникель»

В Москве состоялся X Московский международный форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество». На площадке МИА «Россия сегодня» собрались представители государственной власти, крупного бизнеса и общественных организаций. Они обсудили реализацию программ корпоративного волонтёрства.

Представители «Норникеля» приняли активное участие в работе конференции. Руководитель программы волонтёрства компании Елена Крючкова выступила модератором секции «Корпоративное волонтёрство: новый путь к целям устойчивого развития».

Встреча участников сообщества стала также поводом подвести итоги VII Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» — 2021. Особенную награду в номинации «Герой из бизнеса» получил «Норникель». Эту награду определяют корпоративные волонтёры России через голосование.

Также впервые был присвоен статус «Столица корпоративного волонтёрства». В этом году этот статус получил город Мончегорск.

— Для города эта награда очень важна, это подтверждение того, что мы на верном пути. Огромное спасибо «Норникелю» за вклад в развитие территории. Мы уверены, у нас самые лучшие волонтёры, не только в области, но и в стране. При том уровне взаимодействия, который сложился, мы можем решать любые задачи и достигать любых целей, — сказал на торжественном награждении глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

— Программа корпоративного волонтёрства «Норникеля» — «Комбинат добра» — существует в компании много лет. За это время программа развилась в действительно массовое движение искренних, открытых, свободных людей, которые хотят менять свои города, делать их лучше. Было интересно послушать кейсы других крупных компаний и обсудить возможности государственной поддержки, такое предложение впервые прозвучало, — отметил Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК.

Фото: «Норникель»