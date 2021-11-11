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Жители аварийных домов Красноярска начали получать новые квартиры

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Красноярск
10:00 11 Ноября 2021
красноярск, жилье, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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К расселению аварийных домов уделяется больше внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Сегодня свои новые квартиры посмотрели жители домов на ул. Семафорная,403 и пер. 1-й Индустриальный,4

«Конечно, мое старое жилье не идет ни в какое сравнение с этой светлой и уютной квартирой. И знаете, что интересно: я сюда вошла и сразу почувствовала, что я у себя дома. Не хочется никуда уходить. А смотрите, кухня какая! Там-то у меня кухня без окна даже. Мне всё нравится - и этаж, и вид из окна, и светлые обои, и линолеум», – рассказывает Галина Третьякова.

Переселение происходит несколькими способами – в рамках Региональной адресной программы (РАП) или за счет инвесторов по проектам Развития застроенных территорий (РЗТ). Так, на Светлова, 40 и в соседнем доме на Ольховой, 14 приобретено 456 квартир. Во всех можно жить без дополнительного ремонта.

«Даже дверной звонок уже работает. Вот сюда мы поставим свою мебель-стенку, тут наш с мужем диван, а соседнюю комнату оборудуем для сына. Гарнитур кухонный придется покупать, люстры новые хочу. Хлопот предстоит, конечно! Но это приятные хлопоты!», –​ рассказывает жительница дома на 1-й Индустриальной улице Нина Селявко.

По РАП в следующие три года новые квартиры получат 3843 человека. Причем, более 1300 из них уже до конца следующего года. Выполнить РАП в полном объеме планируется досрочно - до конца 2024 года.

«По программе мы работаем вот уже 2,5 года и до ее окончания должны переселить граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В Красноярске таких домов 227, в них   проживает около 6 тысяч человек. В этом году реализуется уже третий этап программы. Так как город выполнял предыдущие этапы ускоренными темпами, в этом году Красноярский край выделил на исполнение программы увеличенную сумму - 1,8 млрд рублей. И мы на 99% ее уже освоили. На эти деньги будет переселено 750 семей из аварийного фонда», –​ рассказывает заместитель руководителя департамента градостроительства администрации города Галина Голубь.

По Региональной адресной программе  должны расселить дома, признанные аварийными до 2017 года. Свои квартиры их жители должны получить до 1 сентября 2025 года, но Красноярск выполняет эту задачу опережающими темпами. На сегодняшний день с начала действия программы, утвержденной в 2019 году, переселены более 1230 человек

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