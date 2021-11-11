Жительницу Канска осудили на 12 лет за сожжение сожителя

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 1 марта сожители находились в своей квартире в Канске. Ночью между ними произошла ссора из-за того, что мужчина грубо попросил женщину подать ему сигареты. Злоумышленница во время конфликта взяла бутылку со спиртом, облила потерпевшего и диван, на котором он лежал, и подожгла. В этот момент в квартире находились их пятеро детей.

Мужчина выбежал на улицу и пытался погасить огонь снегом. Потерпевшего доставили в канскую больницу, он скончался через несколько часов от полученных телесных повреждений.

Подсудимая признала вину. Она признана виновной в совершении преступления по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом).

Приговор суда назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Фото: krk.sledcom.ru