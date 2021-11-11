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Скульптуру «Бременские музыканты» установят в парке имени 1 Мая

Главная Общество
Красноярск
09:22 11 Ноября 2021
скульптура, красноярск, общество, парк
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О том, что скульптуру «Бременские музыканты» установят в парке имени 1 Мая сообщили в группе «ВКонтакте» администрации Ленинского района. Такое решение приняли сами жители района с помощью открытого голосования. Скульптуру расположат на выходе из парка на смотровую площадку над набережной.

На данный момент рабочие залили фундамент. Сейчас идёт изготовление гранитного постамента. Установить скульптуру должны до конца ноября.

В 2022 году набережную за ДК им. 1 Мая благоустроят по нацпроекту «Жильё и городская среда». Там появится удобный спуск на нижний ярус для маломобильных горожан, мам с колясками, ребятишек на самокатах и велосипедах. Будет организована зона для спокойного отдыха и детская площадка. Также предусмотрена и смотровая площадка.

Фото: vk.com/leninkrsk

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