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С 20 ноября автобус № 64 будет заезжать в микрорайон «Покровка»

Главная Общество
Красноярск
09:05 11 Ноября 2021
общество, красноярск, автобусы, изменения
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Жителей Покровки​ обслуживает маршрут № 32, но в последнее время перевозчик практически не выпускал автобусы на линию. Руководитель ООО «Стрелец» объяснил ситуацию острой нехваткой водителей. Департамент транспорта привлекал водителей с других предприятий, был организован дополнительный диспетчерский контроль.

— Эти меры не помогли исправить ситуацию. У перевозчика продолжается ежедневный недовыпуск транспорта. Пассажиры ждут автобус по часу и более. Мы вынуждены начать процедуру расторжения муниципального контракта. Будет объявлен конкурс на нового перевозчика, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

С 20 ноября автобус № 64 будет заезжать в микрорайон «Покровка»

Пока одним из временных решений обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона стало изменение схемы движения маршрута № 64. С 20 ноября автобусы поедут по новой схеме, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В направлении мкрн. Солнечный: ул. Шахтёров – ул. Спандаряна – ул. Березина – ул. Шахтёров – ул. Гагарина – ул. Зои Космодемьянской – ул. Березина – ул. Шахтеров и далее по обычной схеме.

В направлении центра города: ул. Шахтеров – ул. Березина – ул. Зои Космодемьянской – ул. Гагарина – ул. Шахтёров.

Фото: zapad24.ru

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