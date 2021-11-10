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В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
17:26 10 Ноября 2021
общество, красноярск, пенсионеры, вакцинация, здравоохранение
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Юрию Васильевичу Волкову скоро исполнится 81 год. Он вакцинировался в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России.

— Каждое утро начинаю с зарядки. Чувствую себя замечательно! Правда, недавно коронавирусом переболел… но в очень лёгкой форме. Наш участковый терапевт выписала необходимые лекарственные препараты, и я через несколько дней был снова здоров. Считаю, что секрет лёгкого течения болезни — в прививке. Даже и не представляю, что было бы со мной, если бы не вакцинировался, — рассказал Юрий Волков.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, в мае он сделал первую прививку «Спутником V», в июне — вторую. После первого компонента пару дней чувствовал лёгкое недомогание, вторая прививка прошла незаметно. В том, что вакцинация — способ уберечься от тяжёлого течения болезни, могут подтвердить истории из семейного круга пенсионера. После этого он стал ещё более уверен в вакцинации.

— Старший сын тоже недавно переболел и очень тяжело: потерял обоняние, лежал с высокой температурой, а у младшего и вовсе под 40 градусов держалась температура тела, — добавил Юрий Васильевич. — Знаете, что бы я хотел сказать всем, кто до сих пор слушает вредные советы противников вакцинации? Образумьтесь! Это, в первую очередь, нужно вам и членам ваших семей. Говорю, основываясь на своём личном примере.

Сейчас пенсионер готовится к ревакцинации.

Фото: kraszdrav.ru

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