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В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

Главная Общество
Красноярск
16:28 10 Ноября 2021
мусор, в красноярском крае, красноярск, общество, экология
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В 20 муниципалитетах оборудованы 470 площадок для накопления ТКО и установлено порядка 6,8 тысячи контейнеров. Это почти половина запланированного на год. На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей. 

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, площадки установили в п. Кедровый, Красноярске, Боготоле, Емельяновском, Саянском, Канском, Большеулуйском, Мотыгинском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинском, Дзержинском, Каратузском, Манском, Минусинском, Партизанском, Пировском, Сухобузимском, Ужурском и Иланском районах.

Работа проводится по отраслевой программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». На оборудование контейнерных площадок и приобретение оборудования в этом году из краевого бюджета выделили 300 млн рублей. Средства распределены между 48 муниципалитетами, где до конца года обустроят 1 683 площадки накопления твёрдых коммунальных отходов и установят 15 тысяч контейнеров.

Все мероприятия проходят благодаря федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Напомним, красноярская компания ФКУ ИК № 27 изготовит около тысячи контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

 

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