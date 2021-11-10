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Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:50 10 Ноября 2021
красноярск, сельское хозяйство, соглашение
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За десять лет компания «Росагролизинг» вложила около 2 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель генерального директора предприятия Александр Сучков и министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

«Аграрии края активно покупают сельхозтехнику и оборудование в лизинг. За три года помощь из краевого бюджета в размере 1,4 млрд рублей получили более 100 сельхозпроизводителей. С ильспользованием лизинговых механизмов они приобрели 1,5 тыс. единиц техники. Сегодня продукты Росагролизинга конкурентоспособны в крае. Это стало возможным благодаря оптимизации процесса и срока одобрения заявок, расширению льготных программ и перечня сельхозтехники и оборудования. Мы продолжим формировать госполитику, способствующую технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса», – отметил Шорохов.

Стороны договорились способствовать наращиванию объемов поставок техники в регион на условиях льготного лизинга, а также активизировать обновление материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса.

«Уже несколько лет наше взаимодействие с регионом постоянно укрепляется. В текущем году в разных стадиях поставки находится свыше 60 сельхозмашин на общую сумму полмиллиарда рублей. При этом стоит отметить, что работы еще много. По нашей оценке, доля морально устаревшей техники (со сроком службы более 10 лет) в регионе составляет 50%. Росагролизинг – наиболее эффективный инструмент для модернизации парка техники», – подчеркнул Александр Сучков.

В завершение своего визита в регион руководство Росагролизинга провело встречу с сельхозтоваропроизводителями, на которой обсуждались программы и условия сотрудничества с компанией.

Общество / НОВОСТИ
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