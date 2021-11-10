Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

Во время проверки соблюдения законодательства об экстремизме прокуратура установила, что красноярка, находясь на территории проходной одной из войсковых частей, вступала в диалог с военнослужащими и высказывала призывы к нарушению целостности РФ, а также распространяла печатные материалы с информацией экстремистского характера, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

В отношении женщины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Суд назначил ей наказание — административный штраф 30 тыс рублей.

Фото: © Александр Ратников / ИА PrimaMedia