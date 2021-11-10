В Красноярске на площади Мира начали заливать каток к Новому году

В Красноярске на площади Мира начали заливать новогодний каток. Площадь ледового покрытия составит 1,5 тыс кв. метров.

Кроме этого, магазины в центре начали украшать фасады. Как сообщают очевидцы, праздничная вывеска появилась на магазине бренда «Армани».

Напомним, что участок от ул. Каратанова до пр. Мира, 3 перекрыли с 8:00 30 октября до 20:00 15 марта. Решение о перекрытии связано с обеспечением безопасности при проведении работ и дальнейшей работе катка, который появится благодаря проекту «Зима на Стрелке».