10 ноября
Красноярск
погода +7 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на площади Мира начали заливать каток к Новому году

Главная Общество
Красноярск
19:00 10 Ноября 2021
красноярск, новый год, подготовка
Фотография © Александр Жуковец
версия для печати Ico_print

В Красноярске на площади Мира начали заливать новогодний каток. Площадь ледового покрытия составит 1,5 тыс кв. метров.

Кроме этого, магазины в центре начали украшать фасады. Как сообщают очевидцы, праздничная вывеска появилась на магазине бренда «Армани».

Напомним, что участок от ул. Каратанова до пр. Мира, 3 перекрыли с 8:00 30 октября до 20:00 15 марта. Решение о перекрытии связано с обеспечением безопасности при проведении работ и дальнейшей работе катка, который появится благодаря проекту «Зима на Стрелке».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

10 Ноября 2021 г.
Сейчас он готовится к ревакцинации
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

10 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

10 Ноября 2021 г.
И улучшила материально-техническую базу агрокомплекса региона
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

10 Ноября 2021 г.
Женщине придётся оплатить штраф 30 тыс рублей
Новости Красноярска: Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

10 Ноября 2021 г.
Возбуждены административные дела по нескольким статьям
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

9 Ноября 2021 г.
Изменения в указе будут внесены на этой неделе
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru