Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

Прокуратура Большемуртинского района провела проверку по информации СМИ о загрязнении реки Нижняя Подъёмная мясоперерабатывающим предприятием.

Предприятие ООО «Аграрная группа - Красноярска» осуществляет и централизованный сбор жидких бытовых отходов для дальнейшей обработки. В результате его деятельности образуются отходы четвёртого класса опасности.

Во время проверки отобрали пробы из колодца в конце трубопровода обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект, а также выше и ниже по течению реки. В итоге зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ от 1,16 до 7,6 раз, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Вопреки требованиям закона, организация сбрасывает ЖБО в водоём без должной очистки, класс опасности отходов не определён, их надлежащий учёт не ведется.

Прокуратура в организацию внесла представление, в отношении юридического лица возбуждены административные дела по ст. 7.6 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов), ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности), ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учёта в области обращения с отходами производства и потребления).

Фото: epp.genproc.gov.ru