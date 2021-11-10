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В Красноярске два автомобилиста-должника выплатили более 250 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
15:19 10 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, долги, оплата
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Исполнительное производство в отношении 42-летнего жителя Красноярска, который накопил долги по налогам (136 тысяч рублей), находилось на исполнении судебных приставов. Во время очередного рейда его автомобиль остановили. Чтобы не расставаться с автомобилем, должник погасил долг на месте.

В тот же день остановили 27-летнего красноярца, который задолжал более 120 тысяч рублей. Он тоже оплатил задолженность.

Всего за совместный рейд с ГИБДД было остановлено около двадцати транспортных средств. Больше половины неплательщиков рассчитались с долгами или начали вносить оплату, сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Таких результатов добились и благодаря запуску специального комплекса, подключающемуся к дорожным камерам. Он способен в потоке транспорта распознать автомобили должников.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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