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«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино

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Красноярск
15:20 10 Ноября 2021
красноярск, дом, кино, кинофестиваль
Фотография © admkrsk.ru
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С 11 по 14 ноября в Доме кино пройдёт 22-ой фестиваль Нового британского кино. Сеансы фильмов, ставших участниками Венецианского кинофестиваля и других международных смотров в Торонто, Глазго и Сан-Франциско, пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

 «Британское вторжение» начнёт «Герцог» – биографическая картина, которая рассказывает об истинных причинах кражи картины кисти Гойи из Национальной галереи в Лондоне в 1961 году.

«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино
Фестиваль продолжится летней молодёжной трагикомедией «Дорогуша». Фильм, премированный за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Outfest в Лос-Анжелесе, в юмористической форме расскажет о сложностях взаимодействия с семьёй и опытах первой любви.
«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино
А 13 ноября зрители смогут стать участниками «Шоу». Фэнтези о поисках украденного артефакта в английском городке, населённом призраками, было написано Аланом Муром – лучшим создателем комиксов в истории, автором «Хранителей», «Из ада» и «V – значит вендетта», который в своём «Шоу» исполнил одну из главных ролей. 
«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино

Завершит кинофестиваль роуд-муви на высоких скоростях «Человек в шляпе». Красиво оформленная одиссея щедро сдобрена музыкой Отиса Реддинга и Кантелуба, разговорами, комедийными немыми сценами и захватывающими дух пейзажами Франции. 

«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино

Подробное расписание сеансов можно увидеть на сайте Дома кино.

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