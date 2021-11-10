«Герцог» начнёт «Британское вторжение» в красноярском Доме кино

С 11 по 14 ноября в Доме кино пройдёт 22-ой фестиваль Нового британского кино. Сеансы фильмов, ставших участниками Венецианского кинофестиваля и других международных смотров в Торонто, Глазго и Сан-Франциско, пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Британское вторжение» начнёт «Герцог» – биографическая картина, которая рассказывает об истинных причинах кражи картины кисти Гойи из Национальной галереи в Лондоне в 1961 году.

Фестиваль продолжится летней молодёжной трагикомедией «Дорогуша». Фильм, премированный за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Outfest в Лос-Анжелесе, в юмористической форме расскажет о сложностях взаимодействия с семьёй и опытах первой любви.

А 13 ноября зрители смогут стать участниками «Шоу». Фэнтези о поисках украденного артефакта в английском городке, населённом призраками, было написано Аланом Муром – лучшим создателем комиксов в истории, автором «Хранителей», «Из ада» и «V – значит вендетта», который в своём «Шоу» исполнил одну из главных ролей.

Завершит кинофестиваль роуд-муви на высоких скоростях «Человек в шляпе». Красиво оформленная одиссея щедро сдобрена музыкой Отиса Реддинга и Кантелуба, разговорами, комедийными немыми сценами и захватывающими дух пейзажами Франции.

Подробное расписание сеансов можно увидеть на сайте Дома кино.