С начала года Красноярский край отправил больше 179 тыс. тонн зерна на экспорт

С начала года Россельхознадзор Красноярского края отправил на экспорт 179 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки. Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 118,5 тыс. т, рапс – 49,2 тыс. т и овес – 8,9 тыс. т

Больше всего зерна отправилось в Монголию, Китай, Беларусь, Киргизию. Казахстан и в Азербайджан. Внутри страны главными импортёрами стали Псковская, Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Алтайский край.

Больше 92,7 тысяч тонн зерна попали в карантинные фитосанитарные зоны внутри региона.

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