10 ноября
Красноярск
погода +8 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Не состоящие в браке чаще стремятся работать с коллегами противоположного пола

Главная Общество
Красноярск
14:20 10 Ноября 2021
работа, россия
версия для печати Ico_print

По данным аналитиков SuperJob, 30% мужчин и 41% женщин предпочитает работать бок о бок с представителями противоположного пола. По их мнению, это дополнительно дисциплинирует и даже мотивирует. Для 55% мужчин и 41% женщин пол коллег в коллективе не имеет никакого значения.

«Я на удалёнке, так что мне без разницы»; «Лишь бы люди были порядочные и профессиональные», – объясняют респонденты. 

Для 12% мужчин и 11% женщин комфортнее быть частью сугубо мужской команды. С их точки зрения, мужские коллективы менее подвержены разрушающему действию сплетен, интриг и эмоций. О работе в женском коллективе россияне сообщали реже всего: трудиться в окружении прекрасных дам хотели бы лишь 3% мужчин и 7% женщин.

«Женщины, по крайней мере, не так матерятся»; «Больше эмпатии, меньше грубости», – аргументируют опрошенные.

О желании трудиться в смешанном коллективе чаще всех рассказывали те, кто пока не обременён узами брака (37% среди мужчин и 46% среди женщин). Тех, для кого пол коллег не имеет значения, больше среди молодёжи до 24 лет (59% среди мужчин и 47% среди женщин). Быть частью сугубо мужской команды чаще хотят мужчины с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%) и женщины, зарабатывающие от 50 до 80 тыс. руб. (15%). Предпочитающих трудиться в женском коллективе намного больше среди холостых, чем среди женатых мужчин (8% против 1%). Замужние женщины, в свою очередь, о желании работать только среди мужчин говорили реже незамужних (16 и 11% соответственно).

В опросе приняли участие 3000 человек из всех округов страны. 13 лет назад компания проводила аналогичное исследование. Тогда россияне чаще хотели работать в смешанных командах.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

10 Ноября 2021 г.
Сейчас он готовится к ревакцинации
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

10 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

10 Ноября 2021 г.
И улучшила материально-техническую базу агрокомплекса региона
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

10 Ноября 2021 г.
Женщине придётся оплатить штраф 30 тыс рублей
Новости Красноярска: Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

10 Ноября 2021 г.
Возбуждены административные дела по нескольким статьям
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

5 Ноября 2021 г.
Территорию передаст Челябинская область
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

5 Ноября 2021 г.
Ложные предупреждения появились в соцсетях и чатах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru