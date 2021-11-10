Не состоящие в браке чаще стремятся работать с коллегами противоположного пола

По данным аналитиков SuperJob, 30% мужчин и 41% женщин предпочитает работать бок о бок с представителями противоположного пола. По их мнению, это дополнительно дисциплинирует и даже мотивирует. Для 55% мужчин и 41% женщин пол коллег в коллективе не имеет никакого значения.

«Я на удалёнке, так что мне без разницы»; «Лишь бы люди были порядочные и профессиональные», – объясняют респонденты.

Для 12% мужчин и 11% женщин комфортнее быть частью сугубо мужской команды. С их точки зрения, мужские коллективы менее подвержены разрушающему действию сплетен, интриг и эмоций. О работе в женском коллективе россияне сообщали реже всего: трудиться в окружении прекрасных дам хотели бы лишь 3% мужчин и 7% женщин.

«Женщины, по крайней мере, не так матерятся»; «Больше эмпатии, меньше грубости», – аргументируют опрошенные.

О желании трудиться в смешанном коллективе чаще всех рассказывали те, кто пока не обременён узами брака (37% среди мужчин и 46% среди женщин). Тех, для кого пол коллег не имеет значения, больше среди молодёжи до 24 лет (59% среди мужчин и 47% среди женщин). Быть частью сугубо мужской команды чаще хотят мужчины с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%) и женщины, зарабатывающие от 50 до 80 тыс. руб. (15%). Предпочитающих трудиться в женском коллективе намного больше среди холостых, чем среди женатых мужчин (8% против 1%). Замужние женщины, в свою очередь, о желании работать только среди мужчин говорили реже незамужних (16 и 11% соответственно).

В опросе приняли участие 3000 человек из всех округов страны. 13 лет назад компания проводила аналогичное исследование. Тогда россияне чаще хотели работать в смешанных командах.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости