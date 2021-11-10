В Боготоле женщина зарезала бывшего сожителя

По версии следствия, днём 5 ноября 56-летний мужчина пришёл в гости к бывшей сожительнице в квартиру по ул. Кирова города Боготол. Во время совместного употребления алкоголя женщина сообщила о том, что поддерживает отношения с другим мужчиной. Это вызвало у гостя недовольство и ревность. Во время конфликта бывшая сожительница ударила кухонным ножом мужчину в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении 52-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Женщину задержали. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru