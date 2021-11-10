Железнодорожники призывают водителей не нарушать требования безопасности на переездах Красноярской магистрали

10 ноября, в 01:26 по местному времени, в черте Красноярка, на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на пересечении пути необщего пользования и улицы Свердловской, при исправно действующей автоматической переездной сигнализации, водитель легкового автомобиля марки KIA выехал на пути перед приближающимся маневровым составом.

Машинист поезда, двигавшегося со скоростью 8 км/час, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава нет, пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения.

Отметим, что с начала года это уже пятое ДТП на переездах КрасЖД. Все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

В целом по стране в 2021 году по вине водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, зафиксировано 183 ДТП на переездах (161 – в 2020 году). В них пострадали 111 человек, в том числе 38 – погибли.

В связи с увеличением в России происшествий на жд переездах компания РЖД усилила контроль за автомобилями, пересекающими переезды, и призвали их водителей не нарушать требования безопасности. Особое внимание уделяется грузовым автомобилям, столкновение которых с поездом может привести к особо масштабным и тяжелым последствиям.

Так, 23 октября 2021 года на станции Ледяная в Амурской области водитель большегруза, несмотря на запрещающий сигнал светофора регулируемого переезда, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход с пути локомотива и 14 вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадала локомотивная бригада, погибли помощник машиниста и водитель.

Чтобы снизить риск возникновения подобных ситуаций, режим противодействия ДТП введён во всех регионах деятельности Красноярской железной дороги – Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской и Иркутской области, где расположено порядка 300 переездов.

В рамках профилактической работы железнодорожники проводят рейды, направленные на формирование у водителей грузовиков личной культуры безопасности. Акции проходят на железнодорожных переездах с наиболее интенсивным движением. С водителями проводятся беседы о том, чем может обернуться риск, халатность и невнимательность при пересечении путей. Каждому – железнодорожники вручают специально разработанную памятку.

Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД