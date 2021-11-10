Красноярка подозревается в убийстве своего мужа

По версии следствия, 6 ноября днём супруги находились в квартире, между ними возник конфликт на бытовой почве. Далее женщина ножом нанесла мужу удар в живот. После случившегося мужчина оставался дома без оказания медицинской помощи. В итоге он умер от ранения 8 ноября.

Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней супруги погибшего. Её подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru