Красноярский суд приговорил племянницу Анатолия Быкова к четырём годам колонии

Железнодорожный районный суд Красноярская вынес приговор племяннице бизнесмена Анатолия Быкова. Сообщается, что Ирину Оршич обвиняют в крупном мошенничестве.

В 2014 году Ирина Оршич, Виктор Алякрецкий, Геннадий Ехновецкий представили в краевое управление Росреестра поддельные документы. По ним один из аферистов был участником долевого строительства нежилого здания в Октябрьском районе города. Они оформили право собственности на принадлежащее муниципалитету недвижимость стоимостью более 61 миллиона рублей, а потом продали её.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ. Как отметили в ведомстве, имущество вернули в муниципальную собственность.

В результате Оршич и Ехновецкий получили по четыре года в колонии общего режима, а Алякрецкий отделался тремя годами условно с испытательным сроком на тот же срок благодаря сотрудничеству со следствием, рассказали в краевом суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет прекратил одно из уголовных дел в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Речь идёт о неуплате налогов. В пресс-службе пояснили, что дело прекращено, так как бизнесмен полностью возместил задолженность.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости