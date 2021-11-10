10 ноября
Красноярск
погода +8 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский суд приговорил племянницу Анатолия Быкова к четырём годам колонии

Главная Общество
Красноярск
13:35 10 Ноября 2021
красноярск, суд, мошенничество
версия для печати Ico_print

Железнодорожный районный суд Красноярская вынес приговор племяннице бизнесмена Анатолия Быкова. Сообщается, что Ирину Оршич обвиняют в крупном мошенничестве.

В 2014 году Ирина Оршич, Виктор Алякрецкий, Геннадий Ехновецкий представили в краевое управление Росреестра поддельные документы. По ним один из аферистов был участником долевого строительства нежилого здания в Октябрьском районе города. Они оформили право собственности на принадлежащее муниципалитету недвижимость стоимостью более 61 миллиона рублей, а потом продали её. 

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ. Как отметили в ведомстве, имущество вернули в муниципальную собственность.

В результате Оршич и Ехновецкий получили по четыре года в колонии общего режима, а Алякрецкий отделался тремя годами условно с испытательным сроком на тот же срок благодаря сотрудничеству со следствием, рассказали в краевом суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет прекратил одно из уголовных дел в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Речь идёт о неуплате налогов. В пресс-службе пояснили, что дело прекращено, так как бизнесмен полностью возместил задолженность. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

В Красноярске 80-летний пациент привился от коронавируса

10 Ноября 2021 г.
Сейчас он готовится к ревакцинации
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 731 человек

10 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

Росагролизинг инвестировал 1,9 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Красноярского края

10 Ноября 2021 г.
И улучшила материально-техническую базу агрокомплекса региона
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

Жительницу Красноярска привлекли к ответственности за призывы к экстремизму

10 Ноября 2021 г.
Женщине придётся оплатить штраф 30 тыс рублей
Новости Красноярска: Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

Мясоперерабатывающее предприятие загрязнило реку в Красноярском крае

10 Ноября 2021 г.
Возбуждены административные дела по нескольким статьям
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

5 Ноября 2021 г.
Территорию передаст Челябинская область
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru