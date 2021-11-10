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В СНТ Свердловского района установили три площадки для мусора

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Красноярск
13:00 10 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, мусор, экология
Фотография © admkrsk.ru
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В Свердловском районе расположены 39 СНТ. Пока дачники заключили 14 договоров на вывоз твёрдых-коммунальных отходов с региональным оператором. Организацией комплексной работы с ТКО на правобережной технологической зоне занимается ООО «РостТех».

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, за счёт краевых субсидий, выделенных городу, в этом году в районе оборудовали три контейнерных площадки (в садовых некоммерческих товариществах «Градостроитель», «Механизатор» и «Заря А/К 1265» пос.  Торгашино). СНТ обратились в ООО «РостТех» для заключения договора на вывоз мусора. Контейнерные площадки будут переданы на баланс СНТ.

— С председателями СНТ мы строим планы на следующий год. На рассмотрение в департамент городского хозяйства направлено 10 заявок на оборудование контейнерных площадок для нужд СНТ на территории Свердловского района в 2022 году, — рассказал руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Всего в Свердловском районе располагаются 16 площадок для сбора ТКО, ими пользуются 12 СНТ.

Напомним, в краевом министерстве тарифной политики состоялось заседание, на котором установили новый тарифа на услугу по обращению с ТКО для правобережной зоны. Основанием стало решение краевого суда.

Тариф рассчитывается из расходов на транспортировку и захоронение мусора, с учётом средних расстояний от мест сбора до места обработки и захоронения, территориальной схемы обращения с отходами. Тарифы на этот год для Красноярской правобережной и Железногорской технологических зон рассчитали и установили приказами Министерства тарифной политики в декабре 2019 года, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

ООО «РостТех» посчитал эти тарифы недостаточными, обратился в суд. Судебным решением на министерство тарифной политики была возложена обязанность принять заменяющие нормативно-правовые акты.

В соответствии с судебным решением расходы на транспортирование ТКО на этот год были пересмотрены. До конца года единый тариф для потребителей правобережья увеличен на 32 %.

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