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Доступ в интернет получат 199 социально значимых учреждений Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
12:26 10 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, интернет
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Доступ в интернет социально значимые учреждения получат благодаря национальному проекту «Цифровая экономика РФ». Большинство организаций уже подключено, остальные подключат до конца года.

199 социально значимых объектов — это 99 учреждений культуры, 82 ФАПа, 3 школы, 12 администраций сельсоветов, 2 пожарные части и пункт полиции. Учреждения находятся в Абанском, Балахтинском, Боготольском, Ермаковском, Иланском, Манском, Назаровском, Партизанском, Тасеевском и в других районах.

— Теперь рабочие вопросы с библиотекарями филиалов мы можем решать и по электронной почте. Также при подготовке к мероприятиям сотрудники с помощью интернета изучают методические рекомендации, подбирают дополнительные фото, видео и аудиоматериалы. Появилась возможность рассказывать о своей работе в социальных сетях, проводить онлайн-мероприятия, — рассказала руководитель Новосёловской центральной библиотеки Юлия Полухина.

Всего же с учётом дополнительных объектов в этом году доступ к интернету получат 1 085 социально значимых организаций, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Реализация мероприятий национального проекта продолжится и в следующем году. Качественную ИТ-инфраструктуру начнут создавать в школах, техникумах и колледжах, продолжится оснащение ИТ-инфраструктурой на 167 судебных участках мировых судей.

Фото: © архив Sibnovosti.ru

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