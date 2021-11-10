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Школьница из Красноярска приняла участие в церемонии возложения цветов вместе с Владимиром Путиным

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Красноярск
12:45 10 Ноября 2021
красноярск, школьники
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Красноярская школьница  Виктория Емцева возложила цветы к памятнику, посвящённому 100-летию окончанию Гражданской войны, вместе с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие было посвящено Дню народного единства и проходило в Севастополе.

Девочка учится в 11 классе школы № 90 на улице Павлова и состоит в военно-патриотическом клубе «Вымпел». Виктория награждена знаком отличия за выполнение нормативов участников почётной караульной службы и является заместителем командира взвода. В Севастополь она прибыла в составе делегации из 10 школьников из разных городов страны.

После возложения они сфотографировались и пообщались с президентом России.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

 

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