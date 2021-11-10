"Мясничий": догнать и перегнать!

Бренд сравнительно недавно вышел на рынок маркетплейсов. Однако, уже сегодня компания занимает первое место по объему продаж в категории мясной консервации на Ozon. Органические продукты "Мясничий" - хит продаж. Более 50 продуктов отмечены на маркетплейсе маркировкой «Бестселлер»

"Мясничий" уверенно растет — и в обороте, и в количестве заказов, что подтверждает положительную динамику ежемесячного прироста. Сегодня доля продаж в категории формирует более 22% от общего объема.

Число конкурентов в сегменте зашкаливает – 146 компаний предлагают самые разные виды тушеного мяса. Чаще остальных встречается по классике говядина. От очевидных продуктов производители пляшут в сторону экзотики. «Мясничий» среди них является одним из законодателей новой консервной моды. Томленое мясо бобра, лосятину и другую диковинку бренд стал выпускать задолго до того, как это стало мейнстримом.

Кстати, согласно аналитике, именно блюда, приготовленные по ресторанным рецептам, стали самыми популярными среди потребителей продуктами «Мясничий». В этот список входит томленое мясо и новинка бренда – паназиатские супы Том Ям и Том Кха. Последний недавно стал обладателем знака качества FoodExpo Qazakhstan.

Как возглавить топ, когда в погоне за трендами повсеместно выпускают новинки невиданных ранее вкусов? В производстве важно опираться не только на пищевой «шок-контент», внимание прежде всего – качеству. Его высокий уровень, впрочем, и отличает «Мясничий» от многих конкурентов.

Повышенное внимание бренд уделяет и стратегии реализации продукта. Твердо заняв свое место на крупнейших маркетплейсах с мировым именем, «Мясничий» создал также свой собственный интернет-магазин мясничий.онлайн, а также выпустил мобильное приложение. Заказать здесь готовые блюда можно куда угодно и в любых объемах – две банки томленого мяса на ужин и крупную оптовую партию для дистрибуции.

Запуск приложения и расширение торговой географии повысило спрос на продукт. Всего за месяц уровень продаж вырос на 328,3%, закономерно повысив прибыль Торгового дома на 382,4%.

Фото: «Мясничий»

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