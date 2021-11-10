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Новым руководителем «Красгорпарка» может стать Сергей Ганжин

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Красноярск
11:53 10 Ноября 2021
назначения, район, город, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Директор муниципального автономного учреждения «Красгорпарк» Александр Митрошкин возглавит администрацию Кировского района. Решение о назначении принял глава города Сергей Ерёмин. Официально назначение будет оформлено в ближайшее время.

В январе Митрошкин дал интервью sibnovosti.ru

Новым руководителем «Красгорпарка» может стать Сергей Ганжин

По данным sibnovosti.ru, вместо Митрошкина «Красгорпарк», который занимается развитием общественных пространств краевого центра, может возглавить его заместитель Сергей Ганжин. 

Новым руководителем «Красгорпарка» может стать Сергей Ганжин

Бывший руководитель Кировского района Елена Ланина станет главой Советского района. Ранее сообщалось, что бывший глава Советского района Дмитрий Дмитриев стал депутатом Заксобрания. 

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