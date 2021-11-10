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Дорогу в Малой Кускунке отремонтировали на год раньше

Главная Общество
Красноярск
12:10 10 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, ремонт, дороги
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Ремонт на подъезде к садовым обществам «Тайга-2», «Кедр-9» и «Факел» в районе дер. Малая Кускунка Берёзовского района закончился. Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделили 40,5 млн рублей.

Дорожники восстановили полкилометра асфальтобетона, от съезда с федеральной трассы Р-255 «Сибирь» до ул. Лесной в Малой Кускунке, и 5,5 километров щебёночного покрытия до СНТ «Факел». Работники увеличили ширину дороги на участке с переходным типом покрытия, отремонтировали водопропускные трубы, установили металлическое ограждение, знаки, срезали растительность, которая ограничивала видимость автомобилистам, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Оценили качество работы председатели СНТ и местные жители.

— Радует, что в течение пяти лет после ремонта дорогу будет содержать подрядчик. То есть какие-то участки весной-летом будут укатываться и подсыпаться. Посмотрим, как новое покрытие будет вести себя после зимнего периода, — рассказал представитель общественного контроля дорожных работ Александр Соловьёв.

Проект ремонта проезда разработали ещё в 2019 году из-за неудовлетворительного состояния дороги и частых жалоб местных жителей. Приступить к нему планировали в этом сезоне и закончить работу лишь в 2022 году.

— Благодаря дополнительному финансированию мероприятий национального проекта дорожники справились с работой раньше срока, — рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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