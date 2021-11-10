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В медицинские учреждения Красноярского края поступят 48 новых автомобилей скорой помощи

Главная Общество
Красноярск
11:35 10 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, здравоохранение, транспорт
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11 автомобилей скорой помощи получит Красноярская городская станция скорой помощи, 37 — больницы, расположенные в территориях, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Автопарк учреждений системы здравоохранения обновляется регулярно. К примеру, в прошлом году за счёт средств федерального и краевого бюджетов приобрели 105 автомобилей. В этом году краевые медицинские учреждения получат 168 машин. Полтора десятка из них — автомобили скорой помощи, два вакциномобиля региону передали благотворительные фонды. В следующем году запланирована покупка 21 единицы спецтехники.

— Это хорошо оснащённые, мощные автомобили высокой проходимости, готовые к любым условиям и задачам. Они будут работать в наших городах и сёлах от Минусинска до Игарки. За счёт бюджета в регионе ежегодно обновляется от пяти до десяти процентов санитарного автопарка. В этом году система здравоохранения региона получит в полтора раза больше транспорта, чем в прошлом. Это микроавтобусы скорой помощи, легковые «Нивы», «Лады» для сельских врачей и фельдшеров, — рассказал Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Напомним, автомобили поступают в разной комплектации: легковые для сельских медиков и микроавтобусы. Например, автомобиль класса «В» на базе «Газель» и «УАЗ» может использоваться как в городских условиях, так и в сельских. а вот автомобиль класса «С» — это машина реанимации. Она оснащена оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия уже при движении.

Фото: © Вадим Кофман

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