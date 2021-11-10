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В Ачинске в ДТП с бензовозом погиб мужчина

Главная Общество
Красноярск
11:15 10 Ноября 2021
общество, происшествия, ачинск, дтп, смерть, мвд
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10 ноября в утреннее время на перекрёстке ул. Кирова и шоссе Нефтяников в Ачинске столкнулись бензовоз МАН (с топливом) и автомобиль «Нива». В результате аварии 63-летний водитель «Нивы» умер. Водитель бензовоза не пострадал. Разлива топлива не произошло, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 ноября около 8:00 на 9 км автодороги «Кузнецово-Зыково» женщина-водитель автомобиля ВАЗ2114 выехала на «встречку» и столкнулась с Toyota Corona. После столкновения автоледи погибла на месте, двое пассажиров пострадали.

Фото: 24.мвд.рф

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