В Красноярском крае алкоголики напали на школьника

В Боготоле Красноярского края группа алкоголиков напала на 16-летнего школьника, сообщает Kras Mash. 8 ноября подросток зашёл в ларёк «Мандарин», где его заметили два нетрезвых человека. В адрес парня полилась нецензурная брань, на что он дал понять, что конфликта не хочет. Пьяниц это не остановило.

На улице мальчика ударили битой по спине. К нападавшим присоединились трое их друзей, из стоящего на улице авто, и впятером они продолжили бить школьника. Добравшись до дома, пострадавший рассказал всё родителям, которые вызвали скорою.

Нападавших ищет полиция.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков