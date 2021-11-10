В Красноярском крае за нерабочую неделю вакцинировалась 31 тысяча человек

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, в регионе развёрнуто 6 290 коек в 54 временных инфекционных госпиталях, занятость коечного фонда — 84,6 %.

Потребление кислорода — около 57,1 тонн в сутки. На амбулаторном лечении находятся 15 371 пациент.

За последние 2 недели отмечается прирост темпа вакцинации на 45 %. За праздничные и нерабочие дни иммунизировалась 31 тыс жителей Красноярского края.

I компонентом привилась 1 011,4 тыс человек, закончили иммунизацию 960,4 тыс жителей.

Больше всего вакцинируются на Таймыре, в ЭМР, Туруханске, Мотыгинском, Емельяновском районах и в городе Бородино. Меньше всего вакцинируются в Курагинском, Берёзовском, Краснотуранском районах и в городе Боготоле.

Напомним, в Красноярском крае выросла смертность от COVID-19 в 14 раз. За сентябрь от COVID-19 скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42 человека. По данным Росстата, прирост составил 1 442,9 % – это в 14 раз больше.

На 3,5 % выросла смертность, когда COVID-19 — не основная причина смерти, но вирус оказал существенное влияние на развитие осложнений, которые привели к смерти (42 в 2021 году, 12 в 2020 году).

Фото: vk.com/shtabkrskstate