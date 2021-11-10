В Красноярске стартовал онлайн-сбор идей от горожан по развитию города

Жители могут оставить пожелания по развитию инфраструктуры, застройки, благоустройству общественных пространств и защите культурного наследия.

Поделиться своими идеями можно на портале «Чего хочет Красноярск» до 8 декабря. Также идеи жителей Красноярска по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках Стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Стратегический мастер-план разрабатывает компания КБ Стрелка по заказу Корпорации развития Енисейской Сибири, при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска. Задачи — улучшение качества жизни в городе, повышение комфорта и безопасности, решение экологических вызовов, формирование условий для развития экономики и культуры города.

Сбор идей организован Институтом города и КБ Стрелка - это ведущая российская компания в области стратегического планирования и консалтинга. Компания успешно реализует проекты экономического и пространственного развития, решает задачи по внедрению принципов устойчивого развития и ESG, создаёт проекты по привлечению инвестиций с применением механизмов ГЧП и новых инструментов финансирования.