Ревакцинация железнодорожников от COVID-19 началась на Красноярской магистрали

На Красноярской железной дороге стартовала ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время уже 485 сотрудников магистрали привились повторно.

Напомним, прививочная кампания на КрасЖД стартовала с января. Пункты вакцинации открылись в поликлиниках «РЖД-Медицина», расположенных в Красноярске, Ачинске, Уяре, Ужуре, Саянской, Иланской, Мариинске и Абакане.

В итоге, на магистрали вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» прошли более 23 тысяч железнодорожников. Это порядка 75% работников КрасЖД.

Для ускорения процесса, вакцинация работников КрасЖД осуществляется как в поликлиниках по предварительной записи, так и без нее – во внебольничных прививочных пунктах. Такой подход позволяет ускорить процесс вакцинации железнодорожников, а также экономит рабочее время тех, кто обеспечивает непрерывное движение поездов: диспетчеров, машинистов, монтеров пути, осмотрщиков вагонов, энергетиков, связистов.

Добавим, что все прививочные кабинеты оснащены специальными фармацевтическими морозильными камерами, необходимыми для хранения вакцины, и другими медицинским оборудованием.

Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД